مدير أمن طرابلس يتابع ملف المفقودين وآليات التنسيق الأمني

عقد مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، اجتماعًا أمنيًا موسعًا لمتابعة ملف المفقودين وآليات التنسيق الأمني بين الجهات المختصة، بحضور عدد من المسؤولين الأمنيين. وقد ضم الاجتماع مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش، ورئيس مكتب المناوبة والتنسيق اللواء منصور الفيتوري، ورئيس قسم شؤون المراكز اللواء علي سحبون، ورئيس لجنة المفقودين العميد محمود المسلاتي، بالإضافة إلى عميد العروسي المكلف بمتابعة الملف في قسم شؤون المراكز، وأعضاء من مراكز الشرطة المكلفين بالتحقيق في قضايا المفقودين.

استعرض الاجتماع محاضر المفقودين منذ عام 2011، حيث تم الاطلاع على الإجراءات المتخذة لمتابعة هذه الحالات حتى الآن. وشدد مدير الأمن على أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية لضمان استجابة سريعة وفعّالة، وذلك في إطار الحد من الجرائم التي تؤثر على الأمن العام وتهدد استقرار المواطنين.

كما تم مناقشة آلية أرشفة محاضر المفقودين وإدخالها في النظام الإلكتروني، بهدف تحسين دقة المعلومات وسرعة الوصول إليها، وتطوير آليات العمل الأمني في هذا الملف الحساس.

وختامًا، أكد اللواء وهيبة على ضرورة تكاتف كافة الجهود لتحقيق أفضل النتائج في حل قضايا المفقودين وتعزيز الأمن في العاصمة.