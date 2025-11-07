مدير أمن طرابلس يتابع ميدانياً الحملة الأمنية المشتركة في حي الأندلس

أجرى مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة جولة ميدانية في منطقة حي الأندلس لمتابعة سير الحملة الأمنية المشتركة التي أطلقتها وزارة الداخلية وتنفذها مديرية أمن طرابلس بمشاركة عدد من الأجهزة والوحدات الأمنية.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن والاستقرار وضبط المطلوبين والقضاء على المظاهر السلبية التي تؤثر على سلامة المواطنين وانسيابية الحياة اليومية داخل المنطقة.

وشهدت الجولة تنسيقًا ميدانيًا واسعًا بين مختلف الأجهزة المشاركة، إلى جانب انتشار أمني مكثف في الأحياء والشوارع الرئيسية، ما يعكس الجاهزية العالية والتزام العناصر الأمنية أثناء أداء مهامهم.

كما أدلى اللواء وهيبة بمداخلة لقناة ليبيا الأحرار للحديث عن الخطة الأمنية المشتركة لتأمين العاصمة، مؤكدًا حرص مديرية الأمن على متابعة تنفيذ الخطط الأمنية وفق أعلى المعايير المهنية.