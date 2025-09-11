مدير أمن طرابلس يترأس اجتماعاً موسعاً لبحث قضايا «السرقة والمفقودين والمطلوبين»

عُقد صباح اليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025، اجتماع أمني موسع بمديرية أمن طرابلس، ترأسه مدير الأمن اللواء خليل وهيبة، بحضور مساعده للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش، ومساعده للشؤون العامة اللواء محمد زرتي، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام والمكاتب الأمنية، من بينهم رئيس قسم شؤون المراكز، ورئيس قسم المعلومات والتحري، ورئيس قسم التفتيش والمتابعة، ورئيس مكتب المناوبة والتنسيق، ورئيس مكتب العلاقات العامة، ومندوب عن مكتب البحث الجنائي، إضافةً إلى عدد من ضباط الشؤون الأمنية ورؤساء مراكز الشرطة.

ناقش الاجتماع عدة ملفات مهمة تتعلق بـسير العمل داخل مراكز الشرطة، من بينها:

* إجراءات تسجيل المحاضر وأرشفتها.

* معالجة المحاضر المتراكمة.

* متابعة وضبط المطلوبين.

* ملف سرقة السيارات والسرقة من داخلها.

* متابعة المبررات الجرمية.

* ملف المفقودين وآليات البحث والتتبع.

وأكد اللواء خليل وهيبة خلال الاجتماع على أهمية رفع كفاءة العمل الأمني والتنسيق المستمر بين المراكز والإدارات، بما ينعكس إيجابًا على أداء المديرية في حفظ الأمن العام وسلامة المواطنين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لمديرية أمن طرابلس لتعزيز الاستقرار الأمني ومعالجة التحديات الميدانية بشكل عملي وفعّال.