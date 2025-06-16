مدير أمن طرابلس يتفقد الأوضاع الأمنية في منطقة أبوسليم

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتعزيز الأمن داخل العاصمة، أجرى مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، جولة تفقدية داخل منطقة أبوسليم، رافقه خلالها عميد بلدية أبوسليم، ومساعد مدير الأمن للشؤون العامة، ورئيس مكتب العلاقات العامة، ورئيس مركز شرطة أبوسليم، ورئيس وحدة المهام الخاصة.

واستهلت الزيارة بعقد اجتماع موسع داخل مقر مركز شرطة أبوسليم، استعرض خلاله مدير الأمن سير العمل الأمني اليومي، ومتابعة محاضر الضبط والتحقيق، كما تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المركز وسبل معالجتها لضمان كفاءة الأداء.

وعقب الاجتماع، قام الوفد الأمني بجولة ميدانية شملت عددًا من المواقع الحيوية بالمنطقة، من بينها سوق المسقوف الشعبي، وشارع السلام، ومشروع الهضبة، وطريق المطار، حيث تم الاطلاع على الحالة الأمنية والاستماع إلى ملاحظات المواطنين واحتياجاتهم بشكل مباشر.

وتندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي تنفذها مديرية أمن طرابلس، في إطار تعزيز التواجد الأمني، ورفع درجة التنسيق بين الأجهزة المختصة، وضمان أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.