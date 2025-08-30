مدير أمن طرابلس يتفقد المستودعات ومراكز الشرطة

قام مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، مساء اليوم، بجولة ميدانية شملت المستودعات المرورية الخاصة بحجز المركبات المخالفة بالعاصمة. حيث تفقد أوضاع السيارات المحتجزة نتيجة ارتكابها مخالفات مرورية أو تورطها في حوادث سير، مؤكدًا أن هذه المستودعات تعد عنصرًا حيويًا في تنظيم الحركة المرورية والحفاظ على النظام العام في الطرقات.

ورافق مدير الأمن في جولته مساعده للشؤون الأمنية، اللواء رمضان برباش، ورئيس قسم شؤون المراكز، اللواء علي سحبون، ورئيس مكتب شؤون المرور المكلف، اللواء نور الدين المقرى. حيث شدد على ضرورة تحسين وتطوير آليات العمل داخل المستودعات، مع التأكيد على توثيق كافة الإجراءات بدقة لضمان حقوق المواطنين.

كما زار اللواء وهيبة مركز شرطة عين زارة، حيث اطلع على سير العمل اليومي وتفقد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين. وأكد على أهمية دور المراكز الأمنية في استلام البلاغات، والتحري السريع عن القضايا، إضافة إلى متابعة الحالات الجنائية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل المدينة.

وشدد مدير أمن طرابلس أيضًا على ضرورة الإسراع في إدخال المحاضر إلى المنظومة الرقمية لتسهيل المتابعة وربط البيانات بين مختلف الوحدات الأمنية، بهدف تسريع ودقة الإجراءات. مؤكداً على تكامل الجهود بين الأجهزة الأمنية لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.