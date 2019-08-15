مدير أمن طرابلس يتفقد عددًا من مراكز الشرطة بالعاصمة

قام مدير أمن طرابلس العميد دكتور أسامة عويدان، رفقة مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية العميد رمضان برباش، بجولة تفقدية لعدد من مراكز الشرطة ووحدات قسم المرور والتراخيص بمدينة طرابلس.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الجولة تأتي في إطار متابعة سير العمل في مراكز الشرطة والوحدات التابعة الى قسم المرور والتراخيص طرابلس.

كما تأتي هذه الجولة للتأكيد على أهمية الضبط والربط اثناء تأدية العمل، حيث شدّد مدير الأمن على أهمية احترام حقوق المواطنين ومعاملتهم معاملة حسنة بما يكفله القانون، وضرورة التعاون بين المواطن ورجل الأمن من أجل النجاح في بسط الأمن، وفق قوله.