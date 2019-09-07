مدير أمن طرابلس يتفقد مركز شرطة الفرناج

قام مدير أمن طرابلس العميد دكتور أسامة عويدان، السبت، بجولة تفقدية تفتيشية إلى مركز شرطة الفرناج.
وأضح مكتب الإعلام بالمديرية، أن الجولة تأتي للوقوف على مدى سير العمل بالمركز.
وخلال الجولة أكد مدير الأمن على ضرورة الضبط، والسرعة في تسجيل المحاضر والشكاوي للمواطن وتبليغ غرفة العمليات وفي أسرع وقت.
الالحاد وجنود عبدة الشيطان في ليبيا نشهد هذه الايام انتشار ظواهر عبدة الشيطان بين الغباء والسذج الذين لادين ولاخلاق لهم من البنات والشباب مجرد فروخ حرام وبنات حرام .. من هذه الظواهر هي : 1- رفع البنطلون لدى النساء السذج وذات الغباء المركب بحجة الموضة فعملية رفع البنطلون تقول أنا من مثليين الجنسيين أو عاهرات الملاهي الليلية . 2- من خلال عملية رفع البنطلون فوق كعبة الرجل تحدثنا بالاتي (بشذوذ جنسي – شغف الجنسي – قابليتها للجنس – قوتها الجنسية – التمكن منها جنسياً) من خلال عرقويها المرأة أو بنت ذات الموضة تعطيك معلومات كاملة في كيفية الانقضاض عليها جنسياً… قراءة المزيد ..