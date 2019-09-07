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مدير أمن طرابلس يتفقد مركز شرطة الفرناج

عين ليبيا | آخر تحديث: 7 سبتمبر 2019 - 18:52
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أكد مدير الأمن على ضرورة الضبط. [مديرية أمن طرابلس]
قام مدير أمن طرابلس العميد دكتور أسامة عويدان، السبت، بجولة تفقدية تفتيشية إلى مركز شرطة الفرناج.

وأضح مكتب الإعلام بالمديرية، أن الجولة تأتي للوقوف على مدى سير العمل بالمركز.

وخلال الجولة أكد مدير الأمن على ضرورة الضبط، والسرعة في تسجيل المحاضر والشكاوي للمواطن وتبليغ غرفة العمليات وفي أسرع وقت.

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