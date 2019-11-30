مدير أمن طرابلس يجتمع برؤساء مراكز شرطة العاصمة

عقد مدير أمن طرابلس العميد الدكتور أسامة شعبان عويدانأ اجتماعًا السبت، بديوان مديرية أمن طرابلس، مع رؤساء مراكز الشرطة في العاصمة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمديرية، بأن الاجتماع يأتي انطلاقا من أن الأمن حاجة أساسية للأفراد، كما هو ضرورة من ضرورات بناء و تطور المجتمع و صمام أمان لبقائه، و باعتبار أن الأمن لا يتحقق إلا في الحالة التي يكون فيها العقل الفردي والحس الجماعي خاليا من أي شعور بالتهديد للسلامة و الاستقرار، لذا يبرز هنا أهمية مراكز الشرطة، بحسب المديرية.

وشدّد مدير أمن طرابلس، خلال الاجتماع على ضرورة إيلاء الاعمال اليومية داخل مراكز الشرطة من توثيق البلاغات وتسجيل الشكاوى الأهمية القصوى، دون اهمال إعطاء أهمية كبيرة لتدريب العناصر الأمنية بمراكز الشرطة من حيث انخراطهم في دورات والحرص من غرف احتجاز وملاحق إدارية.

وتعتبر مراكز الشرطة إحدى أجزاء النظام الوطني المختصة بالعدالة الجنائية ولها دور هام في المساهمة في تطبيق القانون والحد من الجريمة، بحسب مكتب الإعلام بمديرية أمن طرابلس.