مدير أمن طرابلس يجتمع بضباط التحقيق في مراكز الشرطة

شدد مدير الأمن على ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية الإجرائية والعقابية في العمل. [مديرية أمن طرابلس]

عقد مدير أمن طرابلس العميد الدكتور أسامة عويدان، اجتماعاً السبت، بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية العميد رمضان برباش، مع ضباط التحقيق بمراكز الشرطة.

وأفاد مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس، بأن الاجتماع يأتي استكمالا لسلسلة اجتماعات سابقة أساسها الإدراك الدائم بأن الأمن ضرورة من ضرورات بناء المجتمع وصمام أمان بقائه، وللتأكيد على أهمية إبراز هيبة الدولة من خلال أداء مراكز الشرطة.

وشدد مدير أمن طرابلس على ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية الإجرائية والعقابية في العمل، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الشرطية أثناء القبض والتحقيق ووصولا بإحالة المتهمين للنيابة.

كما شدد مدير الأمن على ضرورة أعطاء أهمية قصوي للأعمال اليومية داخل مراكز الشرطة من توثيق البلاغات وتسجيل الشكاوى، دون إهمال سواء للضباط أو ضباط الصف أو الافراد داخل المراكز في تعاملهم مع المواطنين أثناء ترددهم للتبليغ أو المراجعة، مع مراعاة المعايير الحقوقية في أثناء الاحتجاز.

اقترح تصحيحاً