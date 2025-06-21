مدير أمن طرابلس يجري جولة ميدانية برفقة رؤساء الأجهزة لتأمين العاصمة

أجرى مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، جولة ميدانية موسعة رافقه خلالها عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية وقيادات المديرية، في إطار متابعة تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين العاصمة.

وشملت الجولة عددًا من النقاط الحيوية والتمركزات الأمنية، حيث شدد مدير الأمن على أهمية رفع الجاهزية، وتعزيز التنسيق بين الوحدات لضمان فعالية الإجراءات المتخذة.

وأكد اللواء وهيبة على ضرورة الانضباط، الالتزام بالتعليمات، وسرعة الاستجابة لأي طارئ، مشيرًا إلى أن هذه الجولة تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الحضور الأمني وضمان استقرار العاصمة وسلامة المواطنين.