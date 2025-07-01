مدير أمن طرابلس يشارك في اجتماع لمناقشة تنظيم حركة النقل الثقيل بالمنطقة الغربية

شارك مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة في الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، بمشاركة مدير مكتب وزير الداخلية اللواء عبدالواحد عبدالصمد، ومدير إدارة شؤون المرور والتراخيص، إلى جانب مدراء أمن كل من جنزور، تاجوراء، النواحي الأربع، ومدير مكتب وكيل الوزارة، وعدد من منسقي وسائل النقل الثقيل في المنطقة الغربية.

وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه قطاع النقل الثقيل، خاصة ما يتعلق بمرور الشاحنات عبر الطرق العامة والمنافذ البرية والبحرية، وانعكاسات ذلك على حركة السير داخل المدن والمناطق الحيوية، كما تطرق الحاضرون إلى دراسة مسارات الشاحنات الحالية، وسبل تنظيمها لتقليل الازدحام المروري وتحقيق انسيابية أفضل في الطرق.

وشدد المشاركون على ضرورة التنسيق الفعّال بين الجهات الأمنية المختصة ومنسقي النقل الثقيل، بما يضمن سلامة الطرق، ويعزز الأمن المروري، ويخدم المصلحة العامة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير البنية التحتية المرورية وتحسين كفاءة حركة النقل، بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي وسلامة المواطنين.