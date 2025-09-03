مدير أمن طرابلس يعقد اجتماعاً موسعاً استعداداً لذكرى «المولد النبوي»

عقد مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، اجتماعًا أمنيًا موسعًا بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، ورؤساء وممثلي عدة جهات أمنية وخدمية، وذلك لوضع خطة أمنية متكاملة استعدادًا لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

وناقش الاجتماع الترتيبات الأمنية والوقائية، وركز على مكافحة ظاهرة بيع وتداول المفرقعات والألعاب النارية لما تشكله من خطورة على السلامة العامة، مع تكليف الجهات المختصة بمتابعة الأسواق والحد من انتشارها.

كما تم وضع خطة للتعامل مع الحالات الطارئة من خلال التنسيق مع المستشفيات والمراكز الصحية لاستقبال أي إصابات محتملة ناجمة عن سوء استخدام الألعاب النارية.

وشدد اللواء وهيبة على تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات المساندة لضمان إقامة الاحتفالات في أجواء آمنة ومنظمة، مؤكدًا عزمه اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن والنظام العام.

ودعا المواطنين إلى التعاون والالتزام بالإرشادات الصادرة في هذا الشأن، مع التزام الجهات القانونية باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المتورطين في بيع المفرقعات بالتنسيق مع نيابة النظام العام.