مدير أمن طرابلس يعقد اجتماعاً أمنياً لمناقشة آليات تأمين وتوزيع الوقود

عقد مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة اجتماعًا أمنيًا مساء اليوم بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش، ومساعد مدير الأمن للشؤون العامة اللواء محمد زرتي، ورئيس مكتب المناوبة والتنسيق اللواء منصور الفيتوري، وعدد من الضباط وقيادات المديرية، إلى جانب رئيس لجنة الوقود العميد عبد الناصر الزقوزي وأعضاء اللجنة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية ولجنة الوقود لضمان تأمين المحطات وتسهيل عمليات التوزيع ومنع أي تجاوزات.

وأكد مدير الأمن على أهمية الحضور الأمني الفاعل في المحطات ومحيطها، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يحاول التلاعب أو استغلال الوضع، مشددًا على ضرورة العمل بمسؤولية وبما يخدم مصلحة المواطن.