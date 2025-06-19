اجتماع أمني موسع لمتابعة الانضباط وتعزيز اليقظة الميدانية

عقد مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، مساء الخميس، اجتماعًا أمنيًا موسعًا بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش، ومساعد مدير الأمن للشؤون العامة اللواء محمد زرتي، مع رؤساء مراكز الشرطة، وضم الاجتماع كلا من رئيس مكتب البحث الجنائي ورئيس مكتب شؤون المرور ورئيس مكتب العلاقات العامة ورئيس قسم شؤون المراكز ورئيس قسم شرطة النجدة المكلف ورئيس قوة المهام الخاصة، إضافة إلى عدد من القيادات الأمنية بالمديرية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التعليمات المتعلقة بالانضباط العام، واليقظة الميدانية، ورفع كفاءة الأداء الأمني في العاصمة.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور الهامة، من بينها تعزيز الضبط والربط، ومتابعة انتظام حضور الأفراد، ومواصلة العمل الأمني على مدار الساعة لضمان الاستقرار في مدينة طرابلس.

وشدد مدير الأمن على ضرورة متابعة جميع المحاضر اليومية وحصرها بدقة داخل المراكز، والعمل على تسريع إجراءات التقصي والتحقيق، مع التركيز على قضايا الخطف والمفقودين والقتل، ورفع تقارير دورية حول مستجداتها إلى الجهات المختصة.

وأكد على ضرورة التنسيق بين مختلف الأقسام والمراكز، ورفع مستوى الاستعداد، لا سيما في ظل التحديات الأمنية الراهنة، منبهًا إلى أن المرحلة تتطلب أعلى درجات الالتزام والجاهزية من جميع منتسبي مديرية الأمن.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة معالجة أوجه القصور، وتعزيز مستوى الانضباط والتفاعل المهني داخل كل مركز شرطة، بما يحقق أهداف المديرية في حماية المواطنين وفرض الأمن العام.

رئيس مكتب شؤون المرور يجتمع مع رئيس وأعضاء وحدة التفتيش بالمكتب

عقد رئيس مكتب شؤون المرور اجتماعًا مع أعضاء وحدة التفتيش ناقش خلاله خطط العمل وآليات تعزيز الانضباط في الأداء الميداني، إلى جانب تقييم نتائج الحملات التفتيشية الأخيرة.

وأكد رئيس المكتب على أهمية الالتزام بالضوابط والتعليمات، وتشديد الرقابة على أداء عناصر المرور في الميدان، مشددًا على ضرورة التعامل المهني مع المواطنين بما يعكس صورة حضارية عن رجال المرور.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتطوير العمل المروري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

ضبطيات .. شرطة النجدة تضبط عددًا من المركبات الآلية بإجراءات غير قانونية

تواصل دوريات قسم شرطة النجدة جهودها الأمنية في متابعة وضبط المركبات والأشخاص غير المستوفين للإجراءات القانونية، حيث تمكنت الدورية المتمركزة بجزيرة غوط الشعال من ضبط مركبة نوع كيا لوتز (اللون أسود) بعدما تم الاشتباه بها، وعند الاستعلام عن رقم الهيكل ورقم اللوحة المثبت عليها بمنظومة الاستعلام الأمني تبين عدم استيفاء إجراءات تسجيلها بالمنظومة، وتم تسليمها مع السائق إلى قسم مباحث المرور من حيث الاختصاص.

كما تمكن أعضاء الدورية المتمركزة بجزيرة البريد في منطقة حي الأندلس من ضبط مركبة نوع هونداي النترا (اللون أبيض) بعد استيقافها، وبالاستعلام عن رقم اللوحة المثبت على المركبة بمنظومة الاستعلام الأمني بالقسم اتضح أنها غير مستوفية الإجراءات، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمها مع السائق إلى مباحث المرور.

وفي ذات السياق، تمكن أعضاء الدورية المتجولة بميدان جنة العريف من ضبط مركبة نوعها هونداي أكسنت (اللون أبيض) للاشتباه بها، تم استيقافها، وعند التحقق من بياناتها عبر المنظومة الأمنية تبين عدم استيفاء إجراءات تسجيلها بالمنظومة، وتم إحالة المركبة وسائقها إلى قسم مباحث المرور من حيث الاختصاص.