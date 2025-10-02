مدير أمن طرابلس يعقد اجتماعاً لتأكيد الالتزام بالضوابط القانونية

في خطوة مهمة نحو تطوير العمل الأمني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، عقد مدير أمن طرابلس اجتماعاً موسعاً مع عدد من مساعديه والضباط المعنيين لمناقشة تنظيم عملية تسجيل المركبات وفقاً للأطر القانونية والإجرائية المعتمدة.

الاجتماع، الذي حضره اللواء رمضان برباش مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، واللواء محمد زرتي مساعده للشؤون العامة، ورئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي ومجموعة من الضباط، تضمن بحث آليات استكمال الإجراءات القانونية لتسجيل المركبات.

وأكد مدير أمن طرابلس خلال الاجتماع على ضرورة استيفاء المستندات الرسمية المطلوبة، والتدقيق في صحة الوثائق عبر الأنظمة الإلكترونية المختصة. كما شدد على أهمية الرجوع إلى منظومة الاستعلام الأمني للتحقق من الوضع القانوني للمركبات قبل استكمال التسجيل.

من جهة أخرى، أشار إلى ضرورة الالتزام بالضوابط الإدارية والأمنية في بيئة العمل، وتعزيز مبدأ الضبط والربط لضمان انسيابية الإجراءات وتحقيق النظام العام.

كما شدد على أن المديرية تلتزم بتقديم الخدمات للمواطنين بكل احترام وشفافية، مؤكداً أن هذه الاجتماعات هي جزء من خطة شاملة لتحسين الأداء الأمني والإداري، بما يضمن حماية حقوق المواطنين.

وتواصل المديرية جهودها في تقديم الخدمات الأمنية بأعلى المعايير، في إطار سعيها المستمر نحو التطوير والتحديث.