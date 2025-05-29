أمن طرابلس يعقد اجتماعاً مع رؤساء الأقسام لمتابعة أداء المنظومة وتكثيف التواجد الميداني

في إطار متابعة تنفيذ الخطط الأمنية وتحسين الأداء المروري، عقد مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، ظهر اليوم، اجتماعًا أمنيًا موسعًا مع رؤساء أقسام المرور، بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون العامة، اللواء محمد زرتي، ورئيس المنظومة وعدد من موظفيها، وذلك بديوان المديرية.

وتناول الاجتماع تقييم نتائج الاجتماعات السابقة، واستعراض ما تم إنجازه من المهام المكلفة، إضافة إلى مناقشة الأعمال الميدانية المنفذة، والصعوبات التي تواجه الأقسام المرورية في أداء واجباتها اليومية، مع بحث الحلول المقترحة لضمان انسيابية حركة السير وتعزيز الانضباط العام.

وأكد اللواء وهيبة، على أهمية الدور الذي تلعبه المنظومة الأمنية في دعم العمل الشرطي، مشددًا على ضرورة أرشفة المحاضر وإدخالها إلكترونيًا ضمن منظومة إدخال المحاضر، لضمان التوثيق السليم وسرعة الوصول إلى المعلومات.

كما ناقش الاجتماع آليات تكثيف الدوريات المرورية في الطرق العامة والمفترقات الحيوية، ضمن خطة أمنية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتوفير بيئة مرورية آمنة للمواطنين.

ودعا مدير الأمن منتسبي أقسام المرور إلى التحلي بالانضباط المهني، وضبط النفس، والتمسك بأخلاقيات العمل الشرطي، بما يعكس صورة حضارية تعزز ثقة المواطنين في المؤسسة الأمنية.