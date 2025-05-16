«مدير أمن طرابلس» يعقد اجتماعاً مع عمداء البلديات لتوحيد الجهود وتأمين حقوق المتضررين

عقد مدير أمن طرابلس اجتماعًا موسعًا مع عمداء بلديات طرابلس المركز، سوق الجمعة، حي الأندلس، عين زارة، بالإضافة إلى وكيل بلدية أبوسليم، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتسريع تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في مجالات الأمن والسلامة العامة.

وشدد مدير الأمن خلال الاجتماع على أهمية توجيه المواطنين الذين تضررت منازلهم أو ممتلكاتهم جراء أعمال التخريب أو السرقة إلى مراكز الشرطة المختصة، حيث تم إصدار تعليمات واضحة لكافة المراكز بتسهيل استقبال المواطنين وتوثيق الأضرار بدقة ومنظمة، لضمان حقوقهم وتسريع معالجتها عبر القنوات الرسمية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص مديرية أمن طرابلس على التنسيق الكامل مع السلطات المحلية من أجل دعم الاستقرار وتوفير الحماية والخدمات للمواطنين في مختلف مناطق العاصمة.