مدير أمن طرابلس يعقد اجتماعاً مع مراقبي التعليم لمناقشة تأمين امتحانات الشهادة الثانوية

عقد اللواء خليل وهيبة، مدير أمن طرابلس، اجتماعًا موسعًا مع مراقبي التعليم ببلدية طرابلس، بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش، ورئيس مكتب العلاقات العامة بالمديرية، والمندوبين الأمنيين في البلدية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتأمين امتحانات إتمام الشهادة الثانوية.

وركز الاجتماع على بحث آليات التعاون والتنسيق المشترك لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة، حيث تم مناقشة الإجراءات الأمنية لتأمين مقار الامتحانات، وتنظيم الحركة المرورية في محيط المدارس، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الدوريات الأمنية لتوفير بيئة مناسبة تُمكّن الطلبة من أداء امتحاناتهم بكل طمأنينة.

وأكد اللواء وهيبة على أهمية التنسيق المباشر والمستمر بين الجهات الأمنية والمؤسسات التعليمية، داعيًا إلى تضافر الجهود لضمان نجاح هذه المرحلة التعليمية الهامة، التي تُعد تتويجًا لمسيرة الطلاب التعليمية.

من جانبهم، أشاد مراقبو التعليم بدور مديرية أمن طرابلس وكافة الأجهزة الأمنية في دعم العملية التعليمية، مؤكدين استعدادهم الكامل للتعاون وتذليل أي صعوبات بما يخدم المصلحة العامة.