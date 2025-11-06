مدير أمن طرابلس يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة أداء مراكز الشرطة

عقد مدير أمن طرابلس اجتماعاً موسعاً لمتابعة سير العمل في مراكز الشرطة التابعة للمديرية، بحضور مساعده للشؤون الأمنية، ورئيس مكتب العلاقات العامة، ورئيس قسم شؤون المراكز، إضافة إلى رؤساء المراكز، وذلك في إطار المتابعة الدورية للأداء وتعزيز الانضباط الإداري والميداني.

وناقش الاجتماع عددًا من البنود التنظيمية والفنية، منها متابعة أداء المرؤوسين وتسريع إنجاز المحاضر والقضايا المتراكمة، مع التأكيد على إدخالها ضمن المنظومة الرقمية للمديرية لضمان دقة التوثيق وسهولة المراجعة.

كما تم التطرق إلى متابعة القضايا المرتبطة بتقارير الطب الشرعي والتنسيق مع الجهات المختصة لاستلامها في الوقت المحدد وإرفاقها بالمحاضر.

وشملت المناقشات كذلك جاهزية المراكز، وتنظيم السجلات اليومية، ومتابعة الانضباط في نوبات العمل، بالإضافة إلى تحسين استقبال المواطنين والتعامل مع شكاواهم بسرعة ودقة.

وأكد مدير الأمن على ضرورة التركيز على القضايا الهامة والخطيرة مثل جرائم القتل والخطف والسرقة بالإكراه، داعياً إلى تكثيف الجهود الميدانية وتبادل المعلومات بين المراكز لضمان سرعة الوصول إلى الجناة وحماية الأمن العام.

وختم الاجتماع بالتشديد على أهمية الانضباط الإداري وحسن أداء الواجبات ورفع مستوى التنسيق بين مختلف المكونات الأمنية، بما يعكس صورة إيجابية عن عمل المديرية في العاصمة.