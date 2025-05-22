مدير أمن طرابلس يعقد اجتماعاً موسعاً لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية

في إطار الاستعدادات الجارية لتأمين امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية، عقد مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، ظهر اليوم، اجتماعًا موسعًا بديوان المديرية، بحضور مدير إدارة الرقابة على القطاعات الخدمية والأمنية، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية– فرع طرابلس، ومساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش، إلى جانب عدد من مندوبي الأمن ومراقبي التربية والتعليم ببلديات طرابلس الكبرى.

وتناول الاجتماع مناقشة الخطة الأمنية لتأمين الامتحانات، وضمان سلامة المراكز واللجان، وتأمين نقل الأسئلة، وتسهيل الحركة المرورية في محيط مقرات الامتحان.

وأكد مدير الأمن على جاهزية المديرية لتنفيذ الخطة بكفاءة عالية، مشددًا على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية لضمان بيئة آمنة للطلبة والمشرفين، كما تم الاتفاق على ضرورة توحيد الجهود بين الأجهزة الأمنية والتعليمية والرقابية لضمان انضباط وسلاسة سير الامتحانات.