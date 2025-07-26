مدير أمن طرابلس يعقد اجتماعاً لتقييم الأداء وتعزيز التنسيق الأمني

ترأس مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، اليوم السبت، الاجتماع الدوري الأسبوعي لمتابعة وتقييم أداء مختلف مكونات المديرية، وذلك بحضور مساعدي مدير الأمن للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش، وللشؤون العامة اللواء محمد زرتي، بالإضافة إلى رؤساء المكاتب والأقسام التابعة.

وتناول الاجتماع مؤشرات الأداء الأمني العام، واستعرض أبرز التحديات التي تواجه سير العمل، إلى جانب مناقشة آليات تطوير التنسيق والتكامل بين الوحدات الأمنية بما يعزز فاعلية الجهود المبذولة لحفظ الأمن والاستقرار داخل نطاق اختصاص المديرية.

وشدد اللواء وهيبة في كلمته على أهمية الانضباط الوظيفي وتحمل المسؤوليات، مثنيًا على الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية.

كما دعا إلى تكثيف المتابعة الميدانية وتعزيز التواجد الأمني، بما من شأنه أن يُعزز ثقة المواطنين في المؤسسة الأمنية ويخدم المصلحة العامة.