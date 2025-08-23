خطة أمنية متجددة في طرابلس.. اللواء «وهيبة» يقود اجتماعاً موسعاً

عقد مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، صباح اليوم السبت، الاجتماع الدوري الأسبوعي مع رؤساء المكاتب والأقسام التابعة للمديرية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الأمنية داخل المدينة.

وحضر الاجتماع كل من مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، اللواء رمضان برباش، ومساعد مدير الأمن للشؤون العامة، اللواء محمد زرتي، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية بالمديرية.

وناقش الاجتماع عدة بنود محورية تتعلق بخطط العمل الأمني وآليات التنسيق بين مختلف المكونات التابعة للمديرية، إلى جانب استعراض الملاحظات الميدانية والتحديات التي تواجه الوحدات الأمنية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الأداء المهني والرفع من مستوى الجاهزية والانضباط في تنفيذ المهام المكلفة.

كما تطرق الحاضرون إلى آليات الإبلاغ عن الجرائم والحوادث، وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين لتسهيل الاستجابة الفعالة والسريعة، بالإضافة إلى بحث سبل أرشفة المحاضر ورقمنتها بما يضمن تحسين الكفاءة ودقة حفظ المعلومات.

وتضمن الاجتماع كذلك مناقشة خطط تدريبية مستقبلية تهدف إلى رفع كفاءة العناصر الأمنية، والارتقاء بقدراتهم سواء في الجوانب الميدانية أو الإدارية، بما يتماشى مع متطلبات العمل الشرطي الحديث.

مديرية أمن طرابلس تُعلن عن حصيلة الضبطيات الجنائية خلال الفترة من 10 إلى 20 أغسطس 2025

أعلنت مديرية أمن طرابلس، عبر مكتب البحث الجنائي، عن إحصائية الضبطيات التي تمت بالتنسيق مع مراكز الشرطة المختلفة داخل العاصمة خلال الفترة من 10 إلى 20 أغسطس 2025، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحفظ الأمن ومكافحة الجريمة.

وشملت الضبطيات عددًا من القضايا الجنائية في مختلف المراكز، حيث تم تسجيل عدد من التهم والمشتبه بهم في كل مركز كما يلي:

مركز شرطة باب البحر: 3 تهم، 2 متهمين

مركز شرطة حي الأندلس: 10 تهم، 9 متهمين

مركز شرطة مطار معتيقة: تهمة واحدة، متهم واحد

مركز شرطة السراج الجنوبي: 3 تهم، متهمان

مركز شرطة الأوسط / نيابة المدينة: 3 تهم، 2 متهمين

مركز شرطة زاوية الدهماني: تهمة واحدة، متهمان

مركز شرطة سوق الجمعة: 5 تهم، 4 متهمين

مركز شرطة أبوسليم: 2 تهم، متهم واحد

مركز شرطة عين زارة: 19 تهمة، 12 متهم

مركز شرطة باب بن غشير: 2 تهم، 2 متهمين

مركز شرطة الحي الصناعي: 9 تهم، 6 متهمين

مركز شرطة غوط الشعال: 17 تهمة، 12 متهم

مركز شرطة الفرناج: 7 تهم، 8 متهمين

النيابة العامة: تهمة واحدة، متهم واحد

مركز شرطة المدينة: 3 تهم، 3 متهمين

مركز شرطة طريق المطار: 6 تهم، 5 متهمين

مركز شرطة الهضبة: 16 تهمة، 11 متهم

وبحسب الإحصائية العامة، بلغ إجمالي عدد التهم المسجلة خلال هذه الفترة 108 تهم، شملت جرائم متنوعة تمت إحالتها إلى جهات الاختصاص لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مديرية الأمن استمرارها في تنفيذ حملات أمنية مكثفة لضبط الخارجين عن القانون وتعزيز الأمن والاستقرار داخل مدينة طرابلس.