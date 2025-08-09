اجتماع أمني في طرابلس لمراجعة تنفيذ المهام الميدانية

عقد مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، صباح اليوم، الاجتماع الأسبوعي الدوري مع رؤساء المكاتب والأقسام التابعة للمديرية، لمتابعة مستوى الأداء الأمني واستعراض سير تنفيذ الخطط والمهام الميدانية.

وتناول الاجتماع عدة محاور أساسية، أبرزها متابعة أداء مراكز الشرطة، وآلية استيفاء المحاضر وإحالتها للنيابة العامة، إلى جانب ضمان سرعة الاستجابة للبلاغات الأمنية واستقبالها على مدار الساعة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية مراقبة وتوزيع محطات الوقود، بما يضمن العدالة والشفافية في التوزيع، بالإضافة إلى ملف التدريب الأمني، حيث أكد اللواء وهيبة على أهمية تنظيم دورات تخصصية لمنتسبي المديرية، خاصة للعاملين في مجال التحقيقات.

وشملت المباحثات كذلك ملف التجنيد واحتياجات العمل الميداني، بما يسهم في سد العجز ورفع كفاءة العناصر الأمنية.

وشدد مدير الأمن في ختام الاجتماع على ضرورة الالتزام بالانضباط الوظيفي، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الأقسام والمكاتب، بما يعزز من الاستقرار الأمني في نطاق اختصاص المديرية.