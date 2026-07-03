مدير أمن طرابلس يوجّه بتسريع التحقيق في الحوادث المرورية

عقد مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، اجتماعًا بحضور مساعده للشؤون العامة اللواء محمد زرتي، ومساعده للشؤون الأمنية اللواء عمار عبدالسلام، ورئيس مكتب شؤون المرور والتراخيص، ورؤساء الأقسام ووحدات التحقيق التابعة للمكتب، إلى جانب عددٍ من الضباط، وذلك لمناقشة عددٍ من الملفات المتعلقة بالعمل المروري وسبل تطويره، بحسب مديرية أمن طرابلس.

وتناول الاجتماع آليات الحد من الازدحام المروري، وبحث الحلول الكفيلة بتسهيل حركة السير في مختلف الطرق والتقاطعات، بما يدعم انسيابية الحركة، ويعزز السلامة العامة.

كما ناقش الاجتماع إجراءات التحقيق في الحوادث المرورية، مع التأكيد على أهمية سرعة إنجازها، والالتزام بالدقة في توثيق الوقائع، واستكمال أرشفة المحاضر وفق الأصول القانونية والإدارية، بما يعزز كفاءة العمل، ويسهم في تسريع إنجاز معاملات المواطنين.

وأكد مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع الأقسام المختصة، ومضاعفة الجهود لمعالجة الاختناقات المرورية، والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف الأعمال المرورية والتحقيقية.

وفي ختام الاجتماع، أشاد اللواء خليل وهيبة بالجهود التي يبذلها قسم مباحث المرور في كشف وضبط العديد من القضايا والوقائع المرورية، مثنيًا على النتائج الميدانية التي حققها القسم في ضبط القضايا الجسيمة، ومنها قضايا القتل الناتجة عن الحوادث المرورية.

وأكد مدير أمن طرابلس أهمية مواصلة العمل بمهنيةٍ واحترافيةٍ، وسرعة ضبط مرتكبي هذه الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفق ما أعلنته مديرية أمن طرابلس.

تواصل مديرية أمن طرابلس تنفيذ إجراءاتٍ تستهدف تطوير المنظومة المرورية، من خلال تعزيز التنسيق بين الوحدات المختصة، ومعالجة الازدحام المروري، ورفع كفاءة التحقيق في الحوادث، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة، وتعزيز السلامة على الطرق، وتسريع إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين.