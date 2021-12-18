مدير أمن طرابلس يُتابع سير العمل بمراكز شرطة العاصمة

عقد مدير أمن طرابلس عميد محمود العابد، اجتماعاً اليوم السبت، مع رؤساء مراكز الشرطة، بحضور مساعدي مدير الأمن للشؤون الأمنية والعامة ورؤساء المكاتب والأقسام.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة سير العمل الأمني بمراكز الشرطة والوقوف على العراقيل التي تواجه هذه المراكز، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الأعمال اليومية داخل مراكز الشرطة من توثيق للبلاغات وتسجيل الشكاوى الواردة.

وشدّد مدير الأمن على ضرورة التقيد بالتعليمات والقانون وحسن معاملة المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم باعتبار هذه المراكز مرافق خدمية يحتاجها المواطن، وفق قوله.

وطالب مدير الأمن بإعطاء أهمية لمتابعة المطلوبين وضبطهم، والمجاهرة بالأمن داخل العاصمة طرابلس، منوهاً إلى أن مراكز الشرطة هي إحدى أجزاء النظام الوطني المختصة بالعدالة الجنائية ولها دور هام في المساهمة في تطبيق القانون والحد من الجريمة.