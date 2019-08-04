مدير أمن غريان يُتابع سير العمل بالمديرية

عقد مدير أمن غريان العميد عمر الخضراوي، اجتماعاً أمنياً، مع رؤساء المراكز والمكاتب والأقسام وعدد من منتسبي المديرية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية داخل مدينة غريان ومتابعة سير العمل داخل المديرية والوقوف عـلى الـمشاكل والـصعوبات الـتي تواجه سير العمل وإيجاد الحلول لها.

وأكد العميد الخضراوي على ضرورة المجاهرة بالأمن داخل المنطقة وتأمين مداخل ومخارج المدينة.

كما شدد على حماية المرافق والأهداف الحيوية والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وضـبط الخارجين عن القانون ومعاملة المواطنين معاملة حسنة، وذلك وفق الخطة الأمنية الصادرة عن مديرية الأمن لحفظ الأمن والاستقرار داخل مدينة غريان.