مدير إدارة التعليم الأساسي يتفقد سير الامتحانات في «أبوسليم»

تفقد مدير إدارة التعليم الأساسي بوزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية حسن أبوغالية، سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بمراقبة التربية والتعليم أبوسليم.

وخلال زيارته إلى مقر اللجنة المركزية بالمراقبة، اطلع على آلية تنظيم سير الامتحانات من خلال إحاطة قدمها له مراقب التربية والتعليم بالبلدية، محمود الرايس.

هذا وتجري امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وسط جهود مكثفة من وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بانتظام ونزاهة.

وتأتي هذه الامتحانات في ظل ظروف استثنائية تواجهها البلاد، حيث تسعى الجهات المعنية لتوفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة للطلاب.