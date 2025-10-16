مدير إدارة التوجيه المعنوي يزور مكتب المنطقة الغربية

أجرى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اللواء نوري الشنوك، زيارة عمل إلى مكتب التوجيه المعنوي بالمنطقة الغربية، وذلك في 15 أكتوبر 2025.

وكان في استقباله آمر مكتب التوجيه المعنوي بالمنطقة الغربية، العميد عبدالحكيم الشريف، بالإضافة إلى عدد من القيادات العسكرية من بينها آمر قاطع الدفاع الجوي، وآمر ركن الكيمياء فرع الغربية، وآمر فرع إدارة الشهداء، وآمر الكتيبة 22 صاعقة، وآمر فرع التحري بالشرطة العسكرية.

وخلال اللقاء، ألقى اللواء الشنوك كلمة أشاد فيها بجهود المنتسبين في المكتب، مثمنًا الدور الحيوي الذي يقومون به في تعزيز الروح المعنوية داخل المؤسسة العسكرية.

كما أكد على أهمية الاستمرار في الالتزام بالضبط والربط العسكري.

وأعرب اللواء الشنوك عن تقديره لحسن الأداء والانضباط الذي أظهره المكتب، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التواصل المباشر مع مختلف القطاعات العسكرية ورفع مستوى الجاهزية والروح المعنوية.

وفي ختام كلمته، أكد اللواء الشنوك عزمه على تكرار مثل هذه الزيارات في المستقبل لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف مكونات الجيش الليبي.