الخارجية تبحث تعزيز التعاون الثنائي مع بوركينا فاسو

استقبل مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عبد الناصر صالح يونس، بمكتبه يوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025، القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة بوركينا فاسو لدى ليبيا، السيد أدما كيندو.

وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا وبوركينا فاسو، حيث جرى التباحث حول عدد من الموضوعات ذات الأولوية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب.

وأكد الجانبان على الطابع التاريخي للعلاقات الليبية البوركينية، مشددين على أهمية حلحلة كافة القضايا العالقة بما يسهم في تطوير هذه العلاقات على مختلف المستويات.

وفي ختام اللقاء، عبّر مدير الإدارة عن شكره للقائم بالأعمال على زيارته، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة. من جانبه، أعرب السيد كيندو عن امتنانه لتعاون وزارة الخارجية الليبية، مثمناً الدعم الذي تقدمه في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.