مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية يستقبل القائم بالأعمال التونسي

استقبل مدير إدارة المراسم العامة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر حسين، صباح الخميس 21 أغسطس 2025، بديوان الوزارة، محمد الحبيب ساسي، القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة الجمهورية التونسية في طرابلس، في أول زيارة تعارفية له منذ مباشرة مهامه.

ورحب الطاهر حسين برئيس البعثة الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه بما يسهم في تعزيز وتطوير علاقات التعاون والصداقة بين البلدين.

من جانبه، أعرب محمد الحبيب ساسي عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً حرصه على العمل المشترك لتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس.