مدير إنفاذ القانون: كل قرار رسمي يُطبق فور صدوره

أكد اللواء عبد الحكيم الخيتوني، مدير إدارة إنفاذ القانون، أن الحملة التي تشرف عليها اللجنة المكلفة بمتابعة السلع الغذائية لا تقتصر على سلعة الزيت فقط، وإنما تعمل وفق القانون وبما يصدر من قرارات رسمية تتعلق بتسعير وتنظيم كافة السلع الغذائية.

وأوضح الخيتوني، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أصدرت قرارًا بشأن تسعير زيت الطعام، وعلى ضوء ذلك باشرت اللجنة متابعة تطبيق القرار لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية.

وأضاف أن اللجنة تعمل على استقرار أسعار بقية السلع الغذائية ومنع ارتفاعها في الأسواق، وأن متابعة وتنظيم هذه السلع ستتم فور صدور أي قرارات رسمية بشأنها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، لضمان تطبيقها بشكل فوري وفعال.

وأشار مدير إدارة إنفاذ القانون إلى أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تحقيق الانضباط في السوق وحماية حقوق المستهلك، مؤكدًا أن العمل مستمر وفق مبدأ “إن بداية الغيث قطرة”، وأن كل قرار رسمي سيتم تنفيذه دون استثناء.

وختم الخيتوني تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجهود تصب في مصلحة المواطنين، وتساهم في التخفيف من معاناتهم، معربًا عن عزمه وإصراره على خدمة المواطن وحب الخير للوطن، مستعينًا بالله في تحقيق هذه الأهداف.