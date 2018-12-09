مدير الأمن المركزي يؤكد على ضرورة تفعيل الأمن والمجاهرة به في المنطقة الجنوبية

عقد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العميد محمد فتح الله اجتماعًا السبت مع ضباط الإدارة بالمنطقة الجنوبية بمقر الإدارة في طرابلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سُبل دعم فروع الإدارة بالمنطقة الجنوبية لأداء المهام الموكلة لها على أكمل وجه، ومناقشة العراقيل والصعوبات التي تواجه عمل هذه الفروع وكيفية تقديم الدعم لها، لإنجاح سير العمل بها.

وأكد العميد فتح الله على ضرورة تفعيل الأمن والمجاهرة به، والحفاظ عليه داخل المنطقة الجنوبية، ورفع أقصي درجات الاستعداد وأخذ الحيطة والحذر بين جميع منتسبي الإدارة بالمنطقة الجنوبية.

كما شدد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي على ضرورة الضبط والربط والالتزام بالزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة، والمحافظة على الأهداف والمرافق الحيوية بالمنطقة باعتبارها من مهام الإدارة المُكلفة بها، وعدم التدخل في شؤون عمل هذه المرافق، بل يقتصر عمل أعضاء الإدارة بالحماية والحراسة لهذه المرافق، بحسب ما ذكر مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.