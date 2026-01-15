مدير الاستخبارات العسكرية يجري مباحثات مع كبار المسؤولين في مالطا

بدعوة رسمية من دولة مالطا، أجرى اللواء محمود حمزة، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية الليبية، زيارة رسمية شملت لقاءات مع وزير الدفاع ووزير الداخلية والأمن، وقائد القوات المسلحة المالطية، ورئيس جهاز الأمن المالطي.

وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون الأمني المشترك بين ليبيا ومالطا، خصوصًا في مجالات التدريب وتبادل الخبرات العسكرية والاستخباراتية.

وشملت الزيارة جولة ميدانية لمقر القوات الخاصة، ومراكز التدريب، والقوات البحرية، بالإضافة إلى جناح الطيران، وذلك في إطار تطوير آليات التنسيق الأمني بين البلدين وتعزيز قدرات الأجهزة العسكرية والاستخباراتية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الشراكات الإقليمية الليبية وتوسيع نطاق التعاون الأمني مع الدول المتوسطية، بما يسهم في رفع جاهزية القوات الليبية ودعم الاستقرار الإقليمي.

ويعكس اللقاء التزام ليبيا ببناء قدرات مؤسساتها الأمنية والعسكرية على أسس مهنية، مع تبادل الخبرات والتجارب العملية مع الشركاء الدوليين لضمان فعالية العمليات والتدريب.