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مدير الدعم المركزي يبحث أوجه التنسيق والتعاون الأمني مع مديرية الجفارة

عين ليبيا | آخر تحديث: 5 نوفمبر 2019 - 18:51
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الاجتماع يأتي للتنسيق والتعاون الأمني في انتشار وتفعيل فرع الدعم المركزي. [مديرية أمن الجفارة]
عقد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله، اجتماعًا الثلاثاء، مع مدير مديرية أمن جفارة العميد عبد الناصر الطيف، ورئيس فرع إدارة الدعم المركزي جنزور العميد خالد عبدو، بمقر إدارة الدعم المركزي جنزور.

وأفاد المكتب الإعلامي بمديرية أمن الجفارة، بأن الاجتماع يأتي للتنسيق والتعاون الأمني في انتشار وتفعيل فرع الدعم المركزي بمنطقة الجفارة، والإسراع في انتشار الدوريات والتمركزات الأمنية داخل المنطقة بصفة عامة ومنطقة السواني والكريمية والعزيزية ودعم الفرع بالأعضاء والإمكانيات المادية.

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كما طالبت مديرية أمن الجفارة من جميع رؤوساء الأقسام والمراكز والوحدات التعاون مع رئيس وأعضاء فرع الدعم المركزي وجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمنطقة.

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