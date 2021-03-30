مدير الدعم المركزي يبحث في بنغازي توحيد كافة المؤسسات الأمنية

اجتمع مدير الادارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، اليوم الثلاثاء، بمقر فرع الدعم المركزي في بنغازي، بمعاون مدير الإدارة بالمنطقة الشرقية عميد صلاح الخفيقي، ورئيس فرع الإدارة بنغازي، وعدد من الضباط التابعين للفرع.

وتأتي زيارة عميد فتح الله إلى المدنية تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية عميد خالد مازن، من أجل توحيد كافة المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية لحفظ الأمن بكافة التراب الليبي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد عميد محمد فتح الله، بأن هذا الاجتماع يأتي ضمن الخطوات الفعلية الجادة التي تصب في مصلحة أمن الوطن والمواطن، حيث أن الإدارة العامة للدعم المركزي تعد مؤسسة أمنية عريقة أوكلت لها العديد من المهام، مبيناً بأن مسألة توحيد الجهود المبذولة من قِبل هذه الإدارة أصبحت مسألة حتمية وضرورية كي تعود على الأمن العام بنتائج إيجابية ملموسة.

من جانبه أثنى عميد صلاح الخفيفي، على هذه الزيارة التي أكد بأنها ستسهم كثيرا في عودة توحيد الإدارة العامة للدعم المركزي في مناطق البلاد وبالتالي سينعكس ذلك على الواقع العملي للادارة على أرض الواقع.

هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من النقاط الهامة والمتعلقة بتنظيم القوة البشرية للإدارة، بالإضافة إلى مناقشة بعض آليات وخطط العمل المعدة بشأن توحيد المهام والخطط الأمنية وغيرها.

هذا وقام مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، بجولة ميدانية رافقه خلالها معاونه بالمنطقة الشرقية عميد صلاح الخفيفي، بالإضافة إلى معاونه بالمنطقة الجنوبية عميد خالد عبدو، وعدد من منتسبي فرع الدعم المركزي بالمنطقة الشرقية، تم من خلالها زيارة فرع الإدارة بمدينة بنغازي، وكذلك الاطلاع على نشاط دوريات الدعم المركزي المكلفة بالمجاهرة بالأمن بالمدينة.

وخلال جولته أبدى عميد فتح الله جملة من الملاحظات الهامة المتعلقة بطبيعة وسير العمل، منوها بأن الادارة العامة للدعم المركزي يقع على عاتقها العديد من المهام التي يجب أن تستمر في تأديتها بكل جدية وألتزام وعلى رأس تلك المهام “دعم وإسناد كافة مديريات الأمن والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية حتى تقوم بواجبها على أكمل وجه”.

كما قدم عميد صلاح الخفيفي خلال الجولة بعض الشروحات حول طبيعة عمل دوريات الدعم المركزي بالمدينة والمهام المسندة إليها بالخصوص.

قام السيد مدير الادارة العامة للدعم المركزي عميد " محمد فتح الله " ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 2021/3/30م بجولة ميدانية… تم النشر بواسطة ‏الإدارة العامة للدعم المركزي‏ في الثلاثاء، ٣٠ مارس ٢٠٢١