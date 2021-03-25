مدير الدعم المركزي يجتمع مع معاونه بالمنطقة الشرقية

اجتمع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، بمكتبه بمقر الإدارة في طرابلس، اليوم الخميس، مع معاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الشرقية عميد صلاح الخفيفي.

ويأتي الاجتماع للتباحث في بعض الترتيبات والخطوات المتعلقة بأداء ومهام أعضاء ومنتسبي الدعم المركزي بالمنطقة الشرقية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد عميد فتح الله خلال الاجتماع الذي حضره عدد من الضباط التابعين لبعض فروع ومكاتب الإدارة بالمنطقة الشرقية، على أهمية العمل الجاد والمسؤول بين كافة منتسبي الإدارة والعمل بروح الفريق الواحد، وذلك من أجل حماية الوطن والمواطن، وفق قوله.

وبيّن أن هذه الادارة لديها تاريخ طويل حافل بالمهام والنشاطات التي أسهمت كثيرا في المحافظة على الأمن العام في كافة ربوع وأرجاء الوطن.

وأكد عميد فتح الله أيضا على وجود الرغبة والتصميم والعزيمة لدى كافة منتسبي الدعم المركزي في غرب البلاد وشرقها وجنوبها من أجل المضي قدما نحو تحقيق الأمن وتفعيل الخطط والإجراءات الأمنية التي تخدم أمن الوطن والمواطن.

من جانبه أكد معاون مدير الإدارة بالمنطقة الشرقية والضباط المرافقين له، على أهمية تواصل كافة مكونات الإدارة فيما بينها، وذلك من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية ملموسة يمكن أن تُسهم كثيرا في تنفيذ كافة المهام الموكلة لعضو الدعم المركزي بالشكل المطلوب.