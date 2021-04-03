مدير الدعم المركزي يستعرض نتائج زيارته إلى المنطقة الشرقية

اجتمع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، بمكتبه في طرابلس، اليوم السبت، مع ضابطي مكتب الشؤون الإدارية بالإدارة، والمكلفان بعرض نتائج الزيارة التي قام بها مدير رفقة عدد من رؤساء المكاتب خلال الأسبوع الماضي إلى لمنطقة الشرقية.

وتم خلال الأجتماع مناقشة ما أسفرت عنه الزيارة من نتائج تهدف إلى توحيد كافة الإجراءات المتعلقة بمهام وخطط الإدارة في حفظ الأمن، بالإضافة إلى عدد من الأمور الهامة وعلى رأسها تنظيم القوة العمومية للإدارة.

وشدد مدير الإدارة على ضرورة العمل المتواصل كي يتم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بتوحيد وتنظيم كافة مكاتب الإدارة وإحالة ما يتم الانتهاء منه لوزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية كي يتم إقراره بصورته النهائية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.