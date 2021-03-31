مدير الدعم المركزي يقوم بعدد من الجولات الميدانية في المنطقة الشرقية

قام مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، بعدد من الجولات الميدانية إلى مكونات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية.

وتأتي زيارة عميد فتح الله إلى المدنية تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية عميد خالد مازن، من أجل توحيد كافة المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية لحفظ الأمن بكافة التراب الليبي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وقام عميد محمد فتح الله بزيارة إلى مديرية أمن البيضاء اليوم الأربعاء، حيث كان في لستقباله مدير الأمن عميد عادل عبد العزيز وعدد من الضباط بالمديرية.

وعُقد إجتماع بين الجانبين بحضور معاوني مدير الإدارة بالمنطقتين الجنوبية والشرقية، نوقش خلاله عدد من القضايا الأمنية ودعم الإدارة العامة للدعم المركزي لمديرية الأمن والأجهزة الأمنية الأخرى بالمدينة.

الادارة العامة للدعم المركزي #إجتماع صباح اليوم #عميد_محمد_فتح_الله مدير الادارة العامة للدعم المركزي داخل قاعة البرلمان… تم النشر بواسطة ‏الادارة العامة للدعم المركزي الصفحه الرسميه المعتمدة‏ في الأربعاء، ٣١ مارس ٢٠٢١

أستمرارا لزيارته الميدانية للمنطقة الشرقية والتي تأتي بناءا على تعليمات السيد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية… تم النشر بواسطة ‏الإدارة العامة للدعم المركزي‏ في الأربعاء، ٣١ مارس ٢٠٢١