مدير المخابرات الأمريكية يزور العاصمة طرابلس

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA وليام بيرنز، رفقة القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية والوفد المرافق له.

وحضر اللقاء، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ورئيس جهاز المخابرات حسين العائب، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

وأكد بيرنز خلال اللقاء ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، مشيدا بحالة الاستقرار والنمو الذي تشهده ليبيا خلال الفترة الأخيرة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

من جهته أكد الدبيبة أن الهدف هو استقرار البلاد ودعمها دولياً من أجل الوصول للانتخابات، على حد قوله.