مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: طهران على بعد أسابيع من صنع قنبلة نووية

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها من اقتراب إيران من تصنيع قنبلة نووية على لسان مديرها العام رفائيل غروسي.

إلى ذلك أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابلة أن تخصيب إيران لليورانيوم وعدم وصول المفتشين الدوليين إلى منشآت إيران النووية أثارا المخاوف بشأن أنشطتها النووية، مؤكدا في الوقت نفسه على مواصلة المحادثات.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية دويتشه فيله أن غروسي قال في مقابلة معها إن إيران على بعد “أسابيع وليس أشهر” من الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية.

وأضاف: لكن هذا لا يعني أن إيران تمتلك أو ستمتلك أسلحة نووية في هذه الفترة.