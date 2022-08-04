مدير شركة الكهرباء الجديد يُؤكد ضرورة الإسراع في إنجاز الوحدات

عُقِد اليوم الخميس، اجتماع ضم كل من رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد عمر المشاي، وأعضاء مجلس الإدارة بالإدارات العامة للشركة.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن الاجتماع يأتي للوقوف على الصعوبات التي تواجه القطاع وذلك لتحسين أوضاع الشبكة العامة للكهرباء وتقليل ساعات طرح الأحمال.

وأكد رئيس مجلس الإدارة على دعمه اللامحدود لكل الحلول الفنية المقترحة من الإدارات المعنية لزيادة الإنتاج وتقليل ساعات طرح الأحمال لينعم المواطن بكهرباء مستقرة، وفق قوله.

كما أكد المدير العام الجديد للشركة العامة للكهرباء الدكتور عبد الحميد المنفوخ على ضرورة الإسراع في إنجاز الوحدات الجديدة وإدخالها على الشبكة العامة للكهرباء مع الاستمرار بمتابعة المشاريع المتوقفة وتفعيلها في أقرب وقت ممكن.

وطمأنت الشركة العامة للكهرباء عموم الشعب الليبي أن موظفي الشركة من مهندسين وفنيين عاقدون العزم على تحسين أوضاع الشبكة العامة للكهرباء وتسخير كل الإمكانيات اللازمة للنهوض بمستوى تقديم الخدمات للمستهلك وتقليل ساعات الأحمال واستدامة الخدمة.