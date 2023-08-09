مدير عام «لارمو» يلتقي السفيرة الكندية لدى ليبيا

بحث مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة “لارمو” د. محمد رمضان المنسلي، استراد الأصول الليبية الموجودة في كندا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في العاصمة التونسية، اليوم الأربعاء، مع سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد، وذلك في ثاني اجتماع بين الطرفين خلال الأسابيع الأخيرة.

وتناول الاجتماع إستراتيجيات استرداد الأصول الليبية بكندا وإدارتها لصالح الشعب الليبي.

وأعرب د. المنسلي عن امتنانه للسفيرة وللسلطات الكندية لتعاونهم ودعمهم المتواصل لجهود المكتب.

يُشار إلى أن مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية هو مكتب يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، وهو يتبع مجلس الوزراء، ويمثل الهيئة الوحيدة للحكومة الليبية المعنية بالبحث والتقصي عن الأموال الليبية أينما كانت، واستردادها وإدارتها.