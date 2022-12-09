مدير «لارمو» يُشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد

شارك المدير العام لمكتب استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة LARMO د. محمد رمضان، في فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الذي عُقِد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بناء على دعوة رسمية من البروفسور بيتر انجين مؤسس منظمة الشفافية الدولية، وبمشاركة عالمية لخبراء وممثلين للمنظمات العالمية والدولية.

وأفاد المكتب في بيان تحصلت “عين لببيا” على نسخة منه، بأن مشاركة المدير العام تأتي انفاذا لاستراتيجية مكتب استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة ومواكبتها للمعايير الدولية المستحقة لممارسة مهامه على المستوى الدولي الذي تميز بالحنكة السياسية والاقتصادية والقانونية وتمثيل الدولة الليبية في المحافل الدولية ذات العلاقة بالمهام الموكلة إليه.

كما تأتي المشاركة أيضاً في إطار تفعيل وحدة مكافحة الفساد المستحدثة بمكتب لارمو التي تعد من أحد الوحدات التي يعول عليها المكتب فى إدارة ملف الاسترداد.

هذا وقد حظيت مشاركة المدير العام باهتمام ملفت للنظر من قِبل وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية ومن قِبل القائمين على المؤتمر.

يُشار إلى أن مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية هو مكتب يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، وهو يتبع مجلس الوزراء، ويمثل الهيئة الوحيدة للحكومة الليبية المعنية بالبحث والتقصي عن الأموال الليبية أينما كانت، واستردادها وإدارتها.

وفي نوفمبر الماضي، عُقِد بمقر مكتب استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة بالعاصمة طرابلس، اجتماع تقابلي مع ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوربي بليبيا، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتفعيل آليات المساهمة في تعزيز قنوات التواصل مع الدول الحاضنة للأصول والأموال الليبية بالاتحاد الأوروبي.