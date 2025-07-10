مدير مراسم الخارجية يستقبل الممثل المقيم لـ«صندوق الأمم المتحدة للسكان» في ليبيا

استقبل مدير إدارة المراسم العامة بوزارة الخارجية والمغتربين بحكومة الوحدة الوطنية، الطاهر حسين، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، زياد النابلسي، بحضور مدير إدارة المنظمات الدولية، سفيان بالخير، وذلك بمناسبة تقديم الممثل المقيم نسخة من أوراق اعتماده تمهيداً لبدء مهامه في ليبيا.

وأشاد الطاهر حسين بجهود صندوق الأمم المتحدة للسكان مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في دعم مسيرة التنمية في البلاد، مثنياً على المساهمات التي يقدّمها الصندوق من خلال المشاريع المنفذة في مختلف القطاعات الوطنية.

من جانبه، عبّر زياد النابلسي عن شكره وامتنانه لوزارة الخارجية على التسهيلات المقدمة لتسليم مهامه، مؤكِّداً التزام الصندوق بمواصلة دعم ليبيا في مسار التنمية ورفع كفاءة القدرات الوطنية.

وعلى هامش الزيارة، عقد سفيان بالخير اجتماعاً فنياً مع الممثل المقيم للصندوق بحضور موظفي إدارة المنظمات الدولية، لبحث آليات التعاون بين الصندوق والقطاعات الليبية المختلفة، متمنياً للنابلسي التوفيق في مهامه الجديدة.