مدير مطار سبها لـ«عين ليبيا»: المطار سيكون متكاملا خلال سنتين

تحدث مدير عام مطار سبها الدولي الطاهر البوسيفي في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”، عن عودة العمل بالمطار.

وأشار البوسيفي في تصريحه، إلى أن “المطار عاد للعمل منذ سنة 2019 بعد توقف 5 سنوات نتيجة الوضع الأمني بالمدينة”، مضيفا: “كان العمل بالمطار يقتصر على تسيير الرحلات الداخلية فقط ورحلات الحج والعمرة”.

وقال مدير عام مطار سبها الدولي: “الرحلات الدولية المجدولة متوقفة بالمطار منذ 2014 وتعتبر رحلة سبها الإسكندرية على متن الخطوط الجوية الأفريقية أول رحلة دولية منذ 10 سنوات”.

وأضاف البوسيفي: “المطار يمر حالياً بمرحلة التطوير وإعادة الإعمار وسيكون خلال سنتين من المطارات المتكاملة”.