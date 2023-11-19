مدير معبر رأس إجدير الجديد يستلم مهامه رسمياً

تسلم العميد “خيري العربي شنقارو”، اليوم الأحد، رسميًا مهام عمله كمدير لمعبر رأس إجدير البري، خلفًا للعميد “عبد السلام العمراني”، وذلك تنفيذًا لقرار وزير الداخلية المُكلف “عماد الطرابلسي” الصادر في 16 نوفمبر الجاري.

وأفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بأن اللجنة المكلفة بإتمام عملية التسليم والاستلام برئاسة لواء “صلاح الدين بن سليمان” وعضوية أعضاء اللجنة قامت بإتمام العملية من داخل منفذ رأس إجدير البري.

كما قامت اللجنة المكلفة بإتمام عملية التسليم والاستلام بجولة تفقدية شملت عددا من مرافق المنفذ.

تنفيذا لقرار السيد وزير الداخلية المكلف " لواء عماد الطرابلسي" رقم 1845 لسنة 2023 م الصادر بتاريخ 2023/11/16 م بشأن… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الأحد، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣