مدير «مكافحة الأمراض» ينفي نفاد شحنات لقاح كورونا

نفى المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين بشير النجار، نفاد شحنات لقاح كورونا من مخازن الإمداد الطبي في البلاد.

وقال نجار في تصريحات له: “مستمرون في توزيع لقاح سبوتنيك على المراكز الصحية وفقا لجهوزيتها”.

وأشار إلى أن 150 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني سيفرج عنها يوم الأحد المقبل، وسيُشرع في توزيعها على المراكز الصحية.

كما لفت النجار إلى أن 113 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا” ستصل ليبيا الأسبوع المقبل وفقا لمبادرة “كوفاكس”.

وأوضح أن 70 ألف مواطن تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا خلال أسبوعين من انطلاق الحملة.

ونوه مدير عام المركز إلى أن الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا سجلت نجاحا كبيرا بإقبال المواطنين على تلقي اللقاح، وفق قوله.