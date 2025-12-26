مذبحة في غامبيلا.. 47 قتيلاً ومئات الجرحى خلال يوم واحد!

شهد إقليم غامبيلا الإثيوبي تصاعدًا مريعًا للعنف، حيث أودت الاشتباكات الأخيرة بحياة 47 شخصًا على الأقل خلال يوم واحد، فيما أصيب المئات، وأدى الوضع إلى فرض حظر تجول ليلي في المدينة والمناطق المحيطة.

وذكرت مصادر محلية أن الهجمات شملت مناطق سكنية في ثاربام الفرعية بمقاطعة إيتانغ الخاصة، ما تسبب في حرق منازل ونزوح عشرات الأسر، بما في ذلك النساء والأطفال وذوو الإعاقة.

وأضافت المصادر أن بعض الضحايا الذين احترقوا داخل المنازل ربما لم يُحتسبوا بعد في الحصيلة الرسمية، فيما لا تزال عمليات الدفن مستمرة.

وأفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن أكثر من 100 مصاب بأسلحة متنوعة وصلوا إلى منشآتها خلال يوم واحد، مع تزايد أعداد الجرحى الذين لا يستطيعون الوصول إلى المرافق الطبية بسبب الفوضى وانغلاق الطرق.

وأوضحت المنظمة أنها تعاملت مع أكثر من 150 جريحًا خلال الأسبوع الماضي، بينهم 19 حالة حرجة، وأرسلت إمدادات طبية طارئة إلى مستشفيي غامبيلا.

وفي سياق التصدي للعنف، فرضت حكومة الإقليم حظر تجول شامل من الساعة 8 مساءً حتى 6 صباحًا، مع استثناء قوات الأمن، وفرضت قيودًا على حمل الأسلحة النارية لغير المصرح لهم.

المسؤولون المحليون أقروا بوقوع “حادث مروع” وأكدوا أن الوضع الأمني يعوق وصول المدنيين إلى الرعاية الطبية، بينما نفوا مزاعم التواطؤ عبر الحدود. يأتي هذا بعد موجات عنف سابقة، من بينها مقتل رئيس شرطة غامبيلا واثنين من ضباطه خلال شهر ديسمبر الجاري، ما يعكس تصاعد الصراع المستمر في المنطقة.

وإقليم غامبيلا يُعرف بتعدد الأعراق والانقسامات الداخلية التي تؤثر على الأمن والاستقرار، وقد شهد خلال السنوات الماضية موجات متكررة من العنف العرقي والسياسي.