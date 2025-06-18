مذبحة قرب نقاط توزيع المساعدات في غزة.. 30 قتيلاً فلسطينياً بقصف إسرائيلي

قُتل ما لا يقل عن 30 فلسطينياً، بينهم 11 شخصاً قُتلوا بالقرب من نقاط توزيع مساعدات إنسانية، إثر سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة فجر الأربعاء، وفقاً لمصادر طبية ومحلية.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منزلاً في محيط مسجد علي بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 8 مواطنين وإصابة آخرين.

وفي مخيم المغازي وسط القطاع، قُتل 6 مواطنين وأصيب عدد غير محدد بجروح، جراء قصف استهدف منزلاً في المنطقة ذاتها.

كما سُمع دوي انفجارات عنيفة في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة، ناجمة عن عمليات تفجير منازل نفذها الجيش الإسرائيلي، وفقاً لمصادر محلية.

وفي سياق متصل، كشف المركز الفلسطيني للإعلام أن 11 مواطناً قُتلوا وأُصيب أكثر من 100 آخرين، بعد قصف استهدف فلسطينيين كانوا يتجمعون على شارع صلاح الدين وسط القطاع في انتظار المساعدات الإنسانية الأميركية.

كما استهدفت غارة إسرائيلية خيام نازحين في منطقة العطّار بمواصي خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

ويأتي هذا التصعيد ضمن سياق متكرر، حيث أصبحت حوادث استهداف مناطق توزيع المساعدات مألوفة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي دخلت شهرها التاسع، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية متفاقمة.