مذكرات تفاهم مع مجموعة دول لتطوير الكفاءات الدبلوماسية في ليبيا

في إطار تنفيذ خطط التطوير والتأهيل التي تنتهجها وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، شهد معهد الدراسات الدبلوماسية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 نشاطًا ملحوظًا على الصعيدين المحلي والدولي بهدف الارتقاء بالأداء الدبلوماسي وتعزيز مكانة الدبلوماسية الليبية.

وبحسب الوزارة، تم توقيع عدة مذكرات تفاهم مع معاهد دبلوماسية دولية مثل السعودية، الكويت، الأردن، الصين، تركيا، مصر، المجر، مالطا، الجزائر وتونس لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات، كما شارك مدير المعهد في منتدى المعاهد الدبلوماسية الإفريقية في بكين، مما يعكس حضور ليبيا الفاعل في المحافل الدولية.

وفيما يخص تأهيل الكوادر الدبلوماسية، نظم المعهد أكثر من 15 دورة تدريبية وورشة عمل شملت موضوعات متنوعة مثل المراسلات الإدارية، الأمن السيبراني، البروتوكول، التخطيط السياسي، وكتابة الخبر الصحفي. شارك أكثر من 400 موظف من وزارة الخارجية في هذه البرامج.

كما قام المعهد بتفعيل حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز التواصل الإعلامي ونشر الأخبار المتعلقة بأنشطته، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون الأكاديمي مع المعاهد الدولية مثل الأكاديمية الليبية للدراسات العليا والمعهد الثقافي الفرنسي.

وباستمرار معهد الدراسات الدبلوماسية في تقديم برامج تدريبية متقدمة وبناء شراكات استراتيجية، فإن ليبيا تواصل تعزيز مكانتها الدولية وتطوير الأداء الدبلوماسي لرفع كفاءتها في الساحة العالمية.